واشنطن – اكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنها أجرت محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده.

وكتبت جوروجيفا عبر صفحتها على تويتر، فجر الثلاثاء، إن المحادثات المثمرة التي تمت هاتفيا، تعتبر خطوة مهمة إلى الأمام لمواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان.

وذكرت أن فرق صندوق النقد الدولي، “ستبدأ قريبا مناقشات حول الإصلاحات المطلوبة بشدة، لاستعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني”.

ويمر لبنان حاليا، بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ لامست قيمة الليرة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1507.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

الأناضول