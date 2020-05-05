الهند – أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 195 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء: “ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بمقدار 3.9 ألف إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 46433، كما توفي 195 شخصا، ليبلغ اجمالي الوفيات في البلاد 1568”.

ولفتت الوزارة إلى تعافي 2094 شخصا مصابا بالفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين 12726.

وأضافت الوزارة أن معظم حالات الإصابة سجلت في ولاية ماهاراشترا وسط البلاد، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 14514، واحتلت ولاية غوجارات، الواقعة في أقصى غرب الهند، المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات – 5804، تليها العاصمة دلهي بـ4898 إصابة.

وكانت الهند سجلت أمس الاثنين 2553 إصابة جديدة بالفيروس، و2644 يوم الأحد.

وفي وقت سابق، قامت وزارة الداخلية الهندية بتمديد نظام العزل في البلاد من 25 مارس حتى 17 مايو وأمرت الولايات بتخصيص مناطق “حمراء” و”برتقالية” و”خضراء” اعتمادا على عدد الإصابات بالفيروس.

المصدر: نوفوستي