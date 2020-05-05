بروكسل – اوضحت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، امس إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بمنطقة اليورو (19 دولة)، هبط إلى 33.4 نقطة في أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 44.5 نقطة في الشهر السابق له.

وأوضحت المؤسسة في تقرير، أن النشاط الصناعي شهد تدهورا كبيرا في ظروف التشغيل خلال الشهر الماضي، وسط فرض القيود الحكومية وتوقف الأنشطة التجارية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت توقعات المحللين تقدر وصول قراءة النشاط الصناعي في منطقة اليورو لنحو 33.6 نقطة، وهي نفس التقديرات الأولية.

وتعد قراءة شهر أبريل لمؤشر مديري المشتريات الصناعي للمنطقة، عند أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 1997.

وأشارت المؤسسة إلى انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة ومبيعات التصدير، ونشاط الشراء بمعدلات قياسية، وإلى تراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وتشير القراءة الأعلى فوق 50 نقطة إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي، وما دون 50 إلى انكماش.

وحسب التقرير، سجلت اليونان وإسبانيا أدنى أرقام مؤشر مديري المشتريات، تليها إيطاليا وفرنسا، فيما كانت هولندا الأفضل.

وهناك إشارات قوية على الصعيد العالمي لاستئناف حركة الاقتصاد تدريجيا والتعايش مع فيروس “كورونا” لحين اكتشاف عقار فعال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الأناضول