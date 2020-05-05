ليبيا – إعتبر يوسف كاتب اوغلو السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن بلاده لا زالت معنية بما يحدث بالشأن الليبي بناء على الإتفاقية الأمنية الموقعة بينها وبين ماوصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب).

اوغلو قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن التدخل التركي في ليبيا بعد الدعوة التي وجهت لها من قبل حكومة الوفاق متواجد كقوة رادعة لمواجهة ما وصفها بـ” الهجمات الإرهابية التي يقودها حفتر” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) .

وإستطرد حديثه :” تركيا افسدت مخططات الدول الإقليمية، تأكيد الرئيس أردوغان في خطابه أن تركيا ماضية في دعمها للشرعية و دعمها للوفاق ولن يتم التراجع مع وجود النتائج الإيجابية على الأرض وتأكيد ارودغان أن تركيا ستستمر في دعمها للشرعية ولن يتم التراجع على الرغم من وجود الكثير من بعض الدويلات التي بدأت علناً أن تدعم من جديد حفتر من خلال الأموال و المرتزقة كمصر و الإمارات، موقف تركيا ثابت وسيستمر الدعم التركي و سيتزايد وهذا ما يفهم من خطاب اردوغان الأخير”.

وقال بأن رئيسه أردوغان تطرق في خطابه الأخير إلى ترقب أخبار مهمة من ليبيا، وبأن هناك بعض العمليات النوعية تم الإستعداد لها وأنه تم إرسال طائرات دون طيار لجمع المعلومات الإستخباراتية وإرسال طائرات دون طيار ذات أسلحة تغطي حالياً الغطاء الجوي والتفوق النوعي.

كما نوّه إلى أن أردوغان أشار إلى أنه سيكون هناك مفاجأت قبيل عيد الفطر من خلال الخطط الموضوعه والتوسع وبسط السيطرة والحاق الهزائم لمن وصفهم بـ”بالإرهابيين الموجودين بالشرق الليبي” أيضاً في ظل تقهقر من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) وتراجعها أمام ما وصفها بـ” إنتصارات حكومة الوفاق”.