القدس – لم يكن أمام المسلمين في شهر رمضان إلا ملازمة البيوت وقاية من شر فيروس كورونا ومنعا لانتشاره، إلا أن الأمر في القدس كان مختلفا بعد أن أصر مؤدون إضفاء بهجة رمضان في شوارع المدينة.

وتصاعدت ألسنة اللهب من أطراف عصي المؤدين، في حين جاب مسرح مهرجان رمضان المتنقل الشوارع الخلفية للقدس الشرقية وهلل الأطفال وآباؤهم وهم يشاهدون الموكب من شرفاتهم، وعلى جانب العربة المكشوفة كتبت الرسالة “إجاك رمضان.. خليك بالبيت رمضان بستاهل”.

ووسط القيود المفروضة على الحركة وإجراءات العزل الجزئي وتعليق صلاة الجماعة في المساجد، بما في ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة، أدركت فرقة “مجموعة البهاء الشبابية” أن الفرص ضئيلة في عودة المشاهدين مرة أخرى لمتابعة عروضها الاجتماعية والثقافية، لذلك لجأت في رمضان هذا العام إلى ربط عربة مكشوفة مضاءة بفانوس رمضان بسيارة يقودونها في أحياء القدس الشرقية مثل حي الشيخ جراح كل ليلة بعد الإفطار يغنون عليها أغاني رمضان.

وارتدى بعض المشاهدين الكمامات، ووقف أغلبهم قرب بوابات منازلهم لكن الأطفال كانوا يركضون بجوار المسرح المتنقل تتبعهم أسرهم في السيارات بين شوارع القدس الضيقة المتعرجة.

وقال وائل أبو سلعوم (40 عاما) وهو موسيقي: “إحنا بداية بدينا من سنتين، بفن الشارع، إلي هو عروض في الشوارع في الأماكن العامة إلي بتقترح جمهور غير الجمهور إلي بتوجه للأماكن الثقافية بالعادة، والسنة مع التسكير وفيروس كورونا إلي موجود، اضطرينا نبتكر فكرة جديدة إلي هي مسرح متنقل يعني نسبة وتناسب وطلعة معانا خليك بالبيت أو من الشباك على أساس الناس تضلها ببيوتها أمنة مستقرة واحنا نقدم الي منقدر عليه كفن وثقافة تربية”.

وأضاف: “أن تكون مع الناس وتصدر لهم الفرح طبعا فكرة مسلية، هذه مهنتي وأنا بحبها كتير، ولو ما بتسليني ما بشتغلها بصراحة”.

المصدر: رويترز