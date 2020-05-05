ليبيا – قال عضو مجلس النواب التونسي المبروك كورشيد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل 6 آلاف ارهابي إلى ليبيا.

كورشيد اكد في تسجيل مصور تابعته صحيفة المرصد أمس الاثنين أن أردوغان لايريد الخير لليبيا وتونس والجزائر،مضيفاً:”إرسال الارهابيين الى ليبيا كما وقع في سوريا طامة ومصيبة على الدول المحيطة والشعوب”.

وطالب حكومة بلاده بالتوقف عن إرتكاب الحماقات ضد الشعب الليبي والتي كان من بينها تسليم البغدادي المحمودي في عملية بيع سيئة جداً،متهماً قطر وتركيا بتسليح الإرهابيين عام 2011 وإدخال السلاح إلى ليبيا .