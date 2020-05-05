فيينا – قفزت أسعار النفط الخام الآجلة في بداية تعاملات الثلاثاء، مدعومة بثنائية تخفيف غالبية دول العالم إجراءاتها وقيودها في مواجهة تفشي جائحة كورونا، وتخفيضات إنتاج الخام.

وخففت بلدان في آسيا وأوروبا إجراءاتها التي كانت اتخذتها في مارس/ آذار الماضي، للحد من تفشي الفيروس، كالصين وكوريا الجنوبية وبلدان الخليج العربي، وغالبية دول أوروبا أبرزها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

كذلك، بدأ تحالف (أوبك+) منذ مطلع مايو/ أيار الجاري، تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية.

وبحلول الساعة (08:14 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 7 بالمئة أو 1.96 دولارا إلى 29.12 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 10.01 بالمئة أو 2.01 دولارا إلى 22.43 دولارا للبرميل.

وواجهت أسعار النفط الخام تراجعات حادة خلال الشهرين الماضي ومطلع الشهر الجاري، نتيجة تخمة المعروض الناجمة عن تراجع الطلب العالمي، مدفوعة بإجراءات دولية على الاقتصادات، تراجع على إثرها الطلب.

الأناضول