إسبانيا – يعتقد نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي هيرنانديز، أن زميله السابق في الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيستمر في الملاعب لسنوات عديدة وعلى أعلى مستوى.

وأجرى تشافي مقابلة عبر موقع “إنستغرام”، مع زميله السابق في برشلونة، الكاميروني صامويل إيتو، وتطرق خلالها النجمان لعدة أمور، أبرزها إمكانية تدريب تشافي لـ”البارسا” مستقبلا.

وقال إيتو لتشافي، إنه يجب عليه تدريب برشلونة قبل اعتزال ميسي، فرد عليه تشافي قائلا: “نعم، هذا سيكون إضافة. لا تزال لدى ميسي خمس أو سبع سنوات من أعلى مستوى في الملاعب.. هو يعتني بنفسه بشكل كبير وسيتمكن من اللعب حتى سن 37 أو 38 أو 39 عاما. وبكل تأكيد سيلعب في بطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022”.

وعن مستوى برشلونة الحالي مع المدرب كيكي سيتين، علق تشافي قائلا: “يعجبني الفريق، وأحب أفكار سيتين. أحب الفرق التي تنهج أسلوب (المدرب الأسطوري لبرشلونة) غوارديولا”، الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة، والهجوم وعدم الركون للدفاع.

وكان تشافي من أبرز المرشحين لتدريب برشلونة بعد إقالة إرنستو فالفيردي مطلع العام الحالي، لكن إدارة الفريق الكتالوني استقرت في نهاية المطاف على تعيين سيتين.

يذكر أن ميسي (32 عاما)، الذي لم يعرف فريقا آخر غير برشلونة طيلة مسيرته الاحترافية، يرتبط بعقد مع “البارسا” حتى صيف العام 2021، ويتوقع أن يمدد “البرغوث” عقده خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.

المصدر:sports.ru