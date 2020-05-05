ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) تلقى ضربات موجعة بعد تحرير مدن الساحل الغربي.

دبرز وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الاثنين إطلعت المرصد على أبرز ما جاء فيه قال:” أن تمادي حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس جعل من الأهمية إسقاط معقله في ترهونة لشل حركة مليشياته في غرب ليبيا”.

وأضاف زاعما :” حفتر تلقى ضربات موجعة بعد تحرير مدن الساحل الغربي ومقتل عدد كبير من أهم قادته بطرابلس وفي منطقة الوشكة شرق مصراتة بالتزامن مع المشاكل الداخلية في صفوف مناصريه”.

وإدعى عضو المؤتمر العام بأن القوات المسلحة تعاني على جميع المستويات ووضعها يزداد سوء بعد ما وصفه بـ”الانقلاب” (قبول القيادة العامة للتفيض الشعبي).