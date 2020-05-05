ليبيا – وصف سفير تونس لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيس قبطني الوضع على الساحة الليبية بـ”المتقلب”.

قبطني وفي حوار مع موقع “العربي الجديد” قال إن التطورات الأخيرة تستدعي أن تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام الشرعية الدولية وإرادة الشعب الليبي والاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصاً القرار 2259 لعام 2015 الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً وهو القرار ذاته الذي تحدث عن النطاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحلّ السياسي.

وأضاف:”نحن متمسكون بهذه المرجعية القانونية على الرغم مما يحدث على الساحة الليبية من قتال وتصاعد وتيرة النزاع المسلح فلا بد أن يكون الحل سياسياً شاملاً وأن يقوم دائماً على حوار ليبي – ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

سفير تونس شدد على أن يعبر الحوار الليبي الليبي عن إرادة الشعب بعيداً عن التدخلات الخارجية التي ترى اليوم وتوتر الحل في ليبيا، مؤكداً على أن ليبيا بالنسبة لتونس خطّ أحمر والشعب الليبي هو سيد القرار.