فلسطين – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ 5 مايو ولمدة ثلاثين يوما، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارىء يأتي للحفاظ على سلامة الناس من فيروس كورونا.

وأوصت الحكومة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، الاثنين، إن التوصية جاءت بعد اجتماع للجنة الطوارئ، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وفي المقابل، قال اشتية إن الحكومة “ستسمح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية”.

وكانت فلسطين قد أعلنت حالة الطوارئ في الـ3 من مارس الماضي، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت السلطات، الاثنين، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، بمحافظة الخليل بالضفة الغربية، وفي القدس، ويرتفع بذلك مجمل الإصابات بالفيروس إلى 532.

المصدر: RT