ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق محمود عبدالعزيز القيادي بجماعة الاخوان المسلمين على ما أعلنه من وصفهم بـ”أعيان و ثوار زليطن” موجهاً تحيه لهم لأنهم أغلقوا ماوصفها بـ”البؤر الفاسدة” (أوقاف زليتن) التي تعمل ضد “بركان الغضب”.

عبد العزيز أشار خلال استضافتع بعر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ما وصفها بـ”البؤر الفاسدة” هي طابور خامس ضد الثوار الذين يدافعون عن العاصمة حسب زعمه.

وأضاف :” ما الذي ينتظره السراج ومن معه ؟ وما تنتظره الحكومة لتزيل السوس و الطابور الخامس الذي يطعن المجاهدين و قواتنا من الخلف ؟ تكلمنا وسنتكلم حتى النصر قلنا أنا ناصحون والمساجد الخط الخلفي للتوعية والتعبئة ولم يأبه بكلامي السراج ولا رئيس هيئة الأوقاف وغيره، الذي يذهب لربيع المدخلي ليأخذ منه الفتاوي”.

وإدعى أن من وصفهم بـ” المداخلة ” باستيلائهم على المساجد وتوجيه خطاب باتجاه معين في ظل وجود “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يعد أمر خطير لأنهم يسعون بحسب وجهة نظرة كسب المعركة من خلال السيطرة على المنابر حسب زعمه.

وقال :” البيان الصادر من رئيس هيئة الأوقاف لا يخجل من نفسه لأنه يتكلم عن المعركة ماذا قدم العباني للمعركة ؟ هل صدرت خطبة جمعة موحدة تؤيد بركان الغضب ؟ هل تم عزل الخطباء الذين يؤيدون حفتر في منابرهم ؟ ولا مسجد واحد في أي مدينة من مدن الثورة ساندت بركان الغضب من منابرها إلا المساجد التي فيها الثوار و هي قليلة جداً بالإضافة أن الخلايا النائمة التي قبضوا عليها في طرابلس مداخلة”.

ونوّه إلى أن الإبقاء على رئيس هيئة الأوقاف جريمة بحد ذاتها وعلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إتخاذ موقف عاجل بتغييره وتعيين مسؤول أوقاف من “قوة بركان الغضب”، واصفاً رئيس هيئة الأوقاف بالخنجر المسموم في ظهر “الثوار” والمعركة .

وتابع :”الشيخ محمود بن غزي الذي تم إيقافه عن العمل من قبل العباني هو من أوائل المجاهدين في مصراته كان خطيب الميادين ومحرك الجموع، العباني اليوم يتطاول عليه ما تهمته ؟ هل يستوجب قرار من الوزير بإعفائه لأنه فتح المساجد والتكبير ؟ هل لأنه فبراير ومن الثوار ؟ يجب عل السراج أن يوقف العباني المدخلي والإنتصار لثورة 17 فبراير وشبابها المعتدلين”.

وتقدم بالشكر لتركيا التي لم تتركهم لوحدهم في معركتهم ضد “تحالف الشر” الذي يهدف لإنهاء ثورة فبراير و الدولة المدنية في ليبيا، مضيفاً”اليوم الرئيس التركي يقول ستسمعون أخبار طيبة لأنه وبفضل الله خطوط الإمداد إنتهت و المتمرد يحاول أن يغازل تركيا و أن يرسل المراسيل عن طريق المخابرات المصرية و أخواننا التونسيين لأرضاء الدولة التركية يحاول أن يعقد أي صفقة و لكن اردوغان بالتشاور مع أهل ليبيا و السراج قالوا كلمتهم أنه لا تفاوض مع المتمرد”.

ودعا أهالي ترهونة إلى تسليم أسلحتهم والمجرمين دون سفك الدماء قائلاً :” حفتر بايعكم ولا تسمعون له ولصالح الفاندي لأنكم لن تجدوهم وعقيلة صالح قال لا حل إلا الجلوس والتفاهم”.

كما علق على مايحدث بين وزارة الداخلية وديوان المحاسبة مبيناً “فتحي باشاغا أنا لك ناصح أمين في قانون رقم 19 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام مادتها الـ 38 واضحة أنه لا يجوز إلا في حال تلبس القبض على اعضاء ديوان المحاسبة، أعضاء ديوان المحاسبة لهم صفة المأمور القضائي أنت لا تتعامل مع خلية نائمة و لا طابور خامس تتعامل مع موظف موجود في عمله وخالد شكشك في مكتبه موجود، أطالب باشاغا بمعالجة سريعه للموقف من باب النصيحة”.