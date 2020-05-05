عودة الحياة إلى الأندية البرتغالية بعد توقف بسبب وباء كورونا

عودة الحياة إلى الأندية البرتغالية بعد توقف بسبب وباء كورونا

البرتغال – استأنفت أندية تنافس في دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم، من بينها بورتو وبنفيكا، التدريبات امس لأول مرة منذ توقف النشاط بسبب وباء كوفيد-19 وسط خطط لاستئناف الدوري في 30 مايو.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الخميس الماضي، إن بوسع الأندية العودة للتدريبات مع الإعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل ستة أسابيع لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتجنبت البرتغال أعداد الوفيات الهائلة التي حصلت في إسبانيا المجاورة وبعض دول أوروبا الغربية الأخرى.

وتم تعليق الدوري في 12 مارس بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا، حامل اللقب، بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب.

ويملك بورتو، وصيف بطل الموسم الماضي، 60 نقطة، متفوقا بنقطة على غريمه في لشبونة، بينما يأتي سبورتنغ براغا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقال بورتو إن لاعبيه خضعوا لاختبارات طبية قبل أن يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات للتدرب، تبعا لاجراءات التباعد الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن غالبية أندية دوري الأضواء الـ18 عادت إلى التدريبات.

المصدر: “رويترز”