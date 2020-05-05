ليبيا – أقدمت طائرة تركية مسيرة مساء اليوم على قصف شاحنة تقل صناديق دجاج حظائر قرب بوابة سكريج الواقعة على طريق مزدة نسمة وسط البلاد .

وقالت مصادر أمنية من المنطقة أن القصف أدى لتدمير الشاحنة وإحتراقها ونجاة سائقها بأعجوبة من القصف في وقت كان ينقل فيه هذه الحمولة من الجنوب لصالح حظائر أحد تجار الدجاج بالمنطقة .

ومن جهته تبنى المتحدث العسكري بإسم الرئاسي ” العقيد ” محمد قنونو هذه الضربة التركية وقال في تصريح إعلامي لعدة وسائل إعلام منها ” المركز الإعلامي لبركان الغضب ” أن القصف استهدف هدف عسكري .

وأضاف بالقول أن القصف طال حافلة بها عسكريين وكذلك شاحنة تقل ما أسماها ” معدات لوجستية عسكرية لقوات حفتر ” قبل أن يتضح بأنها تحمل صناديق دجاج حظائر .

وفي سياق متصل كانت طائرة تركية مسيرة قد استهدفت بوقت سابق الإثنين سبعة خزانات وقود مجرورة أعلن قنونو أيضًا مسؤوليته عن قصفها غرب منطقة القريات قبل أن يتضح بأنها تابعة لمهربين من مصفاة الزاوية .

ونفى اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة تبعية الشحنة لهم ، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لايمكن أن تنقل وقودها بتلك الطريقة المتراصفة كما كشف بأن الشحنة تحركت من مصفاة الزاوية مروراً بالجبل ثم عبر طريق صحراوي نحو الجنوب الغربي قبل أن تُقصف بالطائرات التركية عن طريق الخطأ قرب القريات ظنًا منهم أنها تابعة للجيش .

المرصد – متابعات