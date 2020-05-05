ليبيا – قال مدير متب محافظ ليبيا المركزي بطرابلس عبد اللطيف التونسي إن رد محافظ مصرف ليبيا المركزي على المجلس الأعلى لقضاء جاء بعد توجيه رسالة من قبل الأخير إلى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المركز بخصوص الجدال الذي وقع بينهما فيما يتعلق بإغلاق المنظومة و الرسم على مبيعات النقد الأجنبي والترتيبات المالية و غيرها.

التونسي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حصاد المساء” الذ يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المصرف المركزي عكف خلال الفترة الماضية بالكامل وطوال أسبوعين على دراسة ما جاء في خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجاء الرد أن إعلان حالة الطوارئ التي استند عليها رئيس المجلس الرئاسي هي حالة محددة بموجب القانون الصادر سنة 1955 وأن الحالة مقيدة بحالات معينة ولا يمكن أن تستخدم إلا في نطاق الحالة التي عينت لأجلها و هي مجابهة فيروس كورونا.

وأكد على أن القانون الخاص بالطوارئ لا يمكن أن يستخدم بشكل منفرد من قبل الرئاسي ونستطيع من خلاله بسط سيطرته على كل مؤسسات الدولة السيادية بشكل خاص ومنها مصرف ليبيا المركزي كما يستطيع من خلال القانون تمديد الكثير من القرارات و فرض إرادة الرئاسي على مؤسسات الدولة السيادية.

وأضاف :” ردنا كان واضح و هذا الشيء يجب أن يحسب للمصرف المركزي لأنه للمرة الأولى تتصدى مؤسسة في ليبيا لقانون الطوارئ وتصدر و تجتهد من خلال إطار قانوني في تبيان فحوى القرار والحدود التي يستخدم هذا القرار في إطارها وهو شيء ليس غريب على المصرف، اعتقد أن الكتاب أخذ صدى كبير جداً والكثير من ردود الأفعال التي رصدناها كانت مؤيدة لما ذهب إليها المركزي بأن قانون الطوارئ محدد ويجب أن لا يستخدم في التأثير على المؤسسات السيادية بشكل أو بآخر”.

كما لفت إلى أن هناك سجال دائم و إختلاف في وجهات النظر بين المصرف المركزي و الرئاسي فمصرف ليبيا المركزي عندما ظهرت المشكلة للسطح تم إغلاق الحقول النفطية و توقف إنتاج النفط و تصديره بشكل كلي وشارك المصرف المركزي جميع الأطراف ذات العلاقة في مناقشة هذه السيناريوهات كديوان المحاسبة ومجلس الدولة و هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب لتوضيح المخاطر التي تحدق بالإقتصاد الليبي وتحيط بالدولة الليبية بهذه الظروف الإستثنائية.

وأردف”المصرف المركزي لم يقول أنه مختص بتنفيذ القانون لكن عندما وجدنا أن الكل قبل القانون الذي استند عليه رئيس المجلس الرئاسي في إعلانه لحالة الطوارئ و لم يتقدم أحد بأي رأي لنقد القانون تصدى المصرف المركزي، ليس من اختصاصنا أن نرد القانون و لكننا وجدنا أنفسنا مضطرين لذلك أمام تغول السلطة التنفيذية و محاولتها الهيمنة و السيطرة على مؤسسات سيادية في الدولة الليبية، إعلان حالة الطوارئ الأخير كان يراد به إستخدامه بشكل آخر”

ونوّه إلى أن المجلس الرئاسي أصدر القرار بفرض الرسم و تعديله بناء على التشاور مع مصرف ليبيا المركزي لكن تلكأ الرئاسي و عدم اتخاذه قرار بتعديل الرسم هو من دفع المصرف المركزي للبحث عن حلول، مشيراً إلى أن الحل الجذري طرحه المصرف المركزي في سيناريوهات الاستدامة المالية التي عرضها على الرئاسي وكل الأجسام السيادية في الدولة الليبية وهي اللجوء لرفع الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

ما استطرد حديثه:” عندما رفض الرئاسي مقترح المصرف بتعديل الرسم وأصر على إبقاء الرسم على ما هو عليه اظطر المركزي لفتح المنظومة بالسعر القديم و اقتصارها على سلع إساسية و حذرنا في رسالة رسمية للمجلس الرئاسي من مغبة القرار أن عدم إتخاذ المجلس الرئاسي قرار تعديل الرسم المفروض على مبيعات النقد الإجنبي يؤدي لإرتفاع السعر في السوق الموازي و ارتفاع الاسعار و مستويات التضخم و نشاهد شح في السيولة و عودة الطوابير أمام المصارف كل الآثار السلبية حذر منها مصرف ليبيا لمركزي قبل أن يباشر في فتح منظومة الإعتمادات و منح الإذن للتجار فتح الإعتمادات بالسعر السابق الدولار بـ 3 دنانير 65 قرش”.

وبيّن أن رئيس المجلس الرئاسي يعلم ما يملكه المصرف من احتياطيات لأن المصرف المركزي وبناء على طلب من فائز السراج شخصياً تم إطلاعه على الإحتياطيات في رسالة رسمية خرجت من المحافظ توضح احتياطات المركز بالدولار وتم التطرق إلى أن الإحتياط الحر الذي يمكن استخدامه لتلبية الطلب على النقد الإجنبي مقداره 24 مليار دولار أمريكي و الرقم سيتناقص باستمرار في ظل حاجة الدولة لإستيراد كل شيء من السلع و الخدمات وعدم وجود رافد للاحتياطيات من النفط الذي كان يتم تصديره.

وإعتقد أن الحل في ظل الظروف الحالية يكمن في جلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة يكون هدفها الوطن و المواطن البسيط و الوصول لقرارات توافقية تخدم المصلحة الوطنية العليا و تحافظ على إحتياطيات مصرف ليبيا المركزي قدر المستطاع و على الإستدامة المالية للدولة لأكبر مدة ممكنة في ظل إغلاق الحقول و الموانيء النفطية وفي نفس الوقت تراعي الإحتياجيات الأساسية للمواطن و المتطلبات المعيشية.

أما فيما يتعلق بفيروس كورونا شدد على أنه تمت الموافقة على كل الإحتياجات المتعلقة بها و فتحت الإعتمادات المستندية لها قبل إعتماد الترتيبات المالية، مشيراً إلى أن هناك مخزون من السلع الغذائية يكفي لـ 3 أشهر قادمة.

وأوضح أن الإعتمادات التي فتحت في الربع الأخير من العام الماضية و أول شهرين من العام الحالي إعتمادات معتبرة جداً كما أحصى مصرف المركزي عن طريق شركة الإشتراكية للموانيء وجود أكثر من 9 آلاف حاوية تحوي سعر مختلفة جلها مواد غذائية و طبية موجودة في ثلاث موانيء كطرابلس و الخمس التجاري و مصراته وغيرها من الحاويات الموجودة بموانئ المنطقة الشرقية التي لا يمكن حصرها.

وإختتم حديثه لافتاً إلى أن المصرف المركزي أبدى إستعداده للجلوس مع كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة وللتخفيف من حدة وطأة الأزمة على الإقتصاد الليبي والمواطن.