لبنان – دعا مركز العودة الفلسطيني، امس السلطات اللبنانية لوقف الإجراءات التمييزية بحق فلسطينيي لبنان خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال المركز في بيان إنه “يتابع بقلق ما نشرته بعض وسائل الإعلام، من تعميم صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إلى الخطوط الجوية اللبنانية والقاضي بعدم السماح للأشخاص من الجنسية الفلسطينية اللاجئين في لبنان بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء”.

وطالب المركز الحكومة اللبنانية بالتوقف عن هذه الإجراءات التمييزية والسماح للاجئين الفلسطينيين المغتربين العالقين بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء، داعيا إلى ضمان معاملة اللاجئين الفلسطينيين العالقين على قدر من المسؤولية الإنسانية في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال موقع صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعميما إلى طيران الشرق الأوسط (الرقم 5932 / م) يقضي بعدم السماح للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان (أي إن كان اللاجئ يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء.

ونص التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من دون السماح بمرافقة الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة التعميم، ولم يتسن لـ”RT” التحقق من صحة المنشور المتداول.

المصدر: صحيفة “الأخبار” اللبنانية + مركز العودة