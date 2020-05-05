ليبيا – قال عبد الله بوزكورت المعارض التركي البارز مدير مركز نورديك مونيتور لدراسات الإرهاب والاستخبارات والذي يوصف بالصندوق الأسود لتركيا إن هناك هيمنة حقيقية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته على الإعلام.

بوزكورت وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TEN” أمس الاثنين وفقاً لصحيفة “اليوم السابع”المصرية أوضح أن هناك 160 صحفي خلف القضبان في سجون أردوغان وهذا هو اكبر رقم في العالم كما أن هناك 300 ألف سجين مكتظين في سجون صغيرة جيدًا والكثير منهم يختنقون

ولفت إلى أنه تم إطلاق سراح 60 ألف شخص وهما القتلة والمغتصبين وزعماء المافيا ولكن لم يتم إطلاق سراح سجناء السياسة والبرلمانيين والإعلاميين والقضاة والأكاديميين مازالوا خلف القبضان وهناك 10 آلاف امرأة وأكثر من 800 طفل داخل السجون التركية نتيجة لمحاكمات سياسية.

وأكد أن أردوغان أكبر منتهك لحرية التعبير وحرية الصحافة وهناك عدد من الصحفيين أجبروا على الهروب من بلدهم نتيجة تعرضهم للاضطهاد،موضحًا أن هناك تقرير كان يفضح انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان وتم منع إذاعتها وهناك مؤسسات دولية قامت بتوثيق ما يحدث من تعذيب ممنهج واغتصاب وسوء معاملة للمحتجزين والمعتقلين داخل سجون أردوغان.

وتابع:”أردوغان يرى نفسه خليفة وزعيم للمسلمين ويرغب في قيادة العالم الإسلامي حول العالم وهذا سبب دعمه للإخوان”،موضحًا أن أردوغان يسرق أموال شعبه واختلس مئات الملايين من الدولارات ويسجن الأبرياء.

وأكد أن هناك رابط كبير بين قطر وتركيا وأنهما تمولان العمليات الإرهابية في سوريا وليبيا،متوقعًا أن يزول النظامين القطري والتركي قريبًا.

المعارض التركي أكد على دعم أردوغان لداعش وتنظيم القاعدة،موضحًا أن التحقيقات في قضايا القاعدة تم إغلاقها تمامًا في عام 2014 وتم فصل القضاة الذي كانوا يحققوا بها من عملهم وتم إطلاق سراح المدانين في مرحلة التحقيق أو الحبس.