انجلترا – أثار الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبين المحترفين الإنجليز، جوردون تايلور، الجدل حول مقترح جديد قد يتم تطبيقه في مباريات الدوري الممتاز في حالة استئنافه بظل جائحة فيروس كورونا.

وعقدت كل أندية الدوري الممتاز اجتماعا عبر الفيديو منذ أيام لمناقشة خطط استئناف التدريبات هذا الشهر ثم إمكانية عودة المسابقة في يونيو، بينما عبر العديد من اللاعبين عن مخاوفهم.

وقال تايلور لهيئة الإذاعة البريطانية BBC : “هم ليسوا أغبياء، هم في حاجة إلى الشعور بالرضا بخصوص أن العودة ستكون آمنة، وهذا قراراهم”.

وأضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار اتخاذ خطوات لتقليص إرهاق اللاعبين، خاصة أن المباريات ستقام بشكل مضغوط على الأرجح.

وقال تايلور: “نحن نعرف الاقتراحات المطروحة والأفكار المحتملة.. وإمكانية وجود عدد أكبر من التبديلات، وربما عدم استكمال الشوط من 45 دقيقة، مع الحديث عن اللعب في ملاعب محايدة”.

وأضاف: “الشيء المثالي هو الحفاظ على نزاهة المسابقة، وبكل تأكيد هذا يتعلق بلعب كل فريق على أرضه وخارجها وامتلاك نفس تشكيلة اللاعبين قبل توقف اللعب”.

وتابع: “لذا ستكون هناك الكثير من النقاط، لكن قبل ذلك كله سيكون السؤال هل يمكن استكمال الموسم، وهل يمكن استكماله بشكل آمن؟”.

وأكد ريك باري، رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية، أنه لم تحدث مناقشة بعد بخصوص تقليص مدة الشوط، لكنه أبدى انفتاحه لأي أفكار.

وأبلغ باري لجنة برلمانية الثلاثاء:”أعتقد أن الهدف سيكون تقليص الضغط على اللاعبين، لا أعتقد أنه يجب استبعاد أي أفكار جديدة عند الأخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها”.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ منتصف مارس بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 190 ألف شخص وقتل أكثر من 28 ألفا في بريطانيا.

المصدر: “رويترز”