الأرجنتين – تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الأرجنتين 5 آلاف حالة وفقا للتقرير اليومي لوزارة الصحة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي بلغته جاراتها تشيلي والبرازيل وبيرو.

وقالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، ارتفعت بواقع 134 وبلغت 5020 إصابة، فيما زاد عدد الوفيات إلى 264 بعدما كانت 260 وفاة.

ونجحت الأرجنتين في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة، بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد، حيث لا تسمح لسكان المدن الكبرى بمغادرة منازلهم، إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ، أو شراء الغذاء ولوازم الأسرة.

وخففت بعض المراكز الحضرية الأصغر بعض القيود، لكنها لا تزال تحت حجر صحي مفروض في أنحاء البلاد، حتى العاشر من مايو على الأقل.

المصدر: رويترز