الولايات المتحدة – احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بطريقته الخاصة، بذكرى انتصار الجيش المكسيكي على الإمبراطورية الفرنسية في القرن التاسع عشر.

وشارك ترامب متابعيه على صفحته في تطبيق “إنستغرام”، صورة جديدة وهو يتناول إحدى الوجبات المكسيكية، لأحياء ذكرى انتصار المكسيك في معركة “بويبلا” يوم 5 مايو 1862، والتي يطلق عليها “سينكو دي مايو”.

وعلق الرئيس الأمريكي قائلا: “هل تذكرون هذا؟”، مضيفًا وسم “Cinco de Mayo”.

وتعتبر الولايات المتحدة يوم “سينكو دي مايو” (الخامس من مايو) يوما للاحتفال بالثقافة الإسبانية الغنية والمتنوعة، حيث تقام المعارض وتقدم العروض الغنائية والفنية.

وقالت السفارة الأمريكية في المكسيك عبر حسابها على موقع “تويتر”، أمس الثلاثاء: “إن يوم Cinco de Mayo أصبح مناسبة للاحتفال بالثقافة الإسبانية، وذلك من خلال إقامة المعارض، والاحتفال بالغناء والرقص والطعام، وتوفير وسيلة لمشاركة الثقافات الغنية والمتنوعة”.

ونشرت السفارة تقريرا يوضح الخلفية التاريخية للاحتفال باليوم في المكسيك.

ويعتبر الخامس من مايو تاريخ إحياء ذكرى “معركة بويبلا” بقيادة الجنرال المكسيكي، اجناسيو ساراجوزا، والتي تتميز بأنها المرة الأولى التي استطاع فيها جيش المكسيك هزيمة قوة أجنبية مجهزة جيدا، والتي كانت في هذه الفترة تتمثل في الجيش الفرنسي.

المصدر: وكالات