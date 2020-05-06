ليبيا – إعتبر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي أن معركة قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” هي امتداد للمعارك التي خاضها الشعب الليبي ضد الأتراك والطليان والقواعد الأجنبية ومقاومة المؤامرة الإخوانية الصهيونية على ليبيا.

الزايدي قال في تدوينه له على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن معركة “الوطية” رسمت الخط الفاصل بين الشعب الليبي وقواه الوطنية وقواته المسلحة وبين القوى الظلامية من الارهابيين والمجرمين الذين يستغلون الدين ويعبثون بالنسبج الإجتماعي المترابط من خلال مجموعات من عملاء الإستعمار الذين يسعون لطرح مشروعات شعوبية تفتيتية ستفشل لا شك في ذلك.

ونوّه إلى أن معركة “الوطية” ستكون معلماً مهماً على طريق إنقاذ الوطن من الفوضى وعبث المليشيات وأطماع الأعداء .