السعودية : القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين

السعودية : القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين

السعودية – نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء تأكيده أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وأصدر المجلس بيانا جاء فيه “المملكة تؤكد خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية”.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد صرح أن حكومته المستقبلية تنوي ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية للسيطرة الإسرائيلية.

المصدر: واس + وكالات