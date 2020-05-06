إسكتلندا – على الرغم من أن “كوفيد 19” يسيطر على العناوين الرئيسية حول العالم، فإن الأمراض الأخرى لا تتوقف عن الانتشار، منها الملاريا التي ما تزال خطيرة كما كانت في السابق.

وفي عام 2018، قدرت منظمة الصحة العالمية 228 مليون حالة من المرض الذي ينقله البعوض، و405000 حالة وفاة.

ولكن دراسة جديدة قد تكون وجدت طريقة حديثة وفعالة للغاية لوقف انتشار المرض، كانت مخفية داخل البعوض طوال الوقت.

واكتشف فريق البحث، من جامعة غلاسكو والمركز الدولي لفيسيولوجيا الحشرات وعلم البيئة (Icipe) في كينيا، أن نوعا جديدا من الميكروبات أحادية الخلية التي تشكل الجراثيم الموجودة في البعوض، أطلقوا عليها Microsporidia MB، لديها قدرة مذهلة على وقف انتقال Plasmodium falciparum – الطفيليات الأولية التي تسبب معظم حالات الملاريا.

ويبدو أن هذه الميكروبات لا تضر بالبعوض، ما يعني أنه إذا تمكنا من زيادة انتشار Microsporidia MB في تجمعات البعوض المحلية، فقد تكون طريقة جيدة لوقف الملاريا في مساراتها دون إحداث فوضى في بقية النظام البيئي.

ولا تعد فكرة أن ميكروب البعوض يمكن أن يوقف انتقال المرض، جديدة تماما، حيث أظهر Wolbachia، وهو نوع من البكتيريا يظهر بشكل طبيعي في تجمعات البعوض، إمكانات لا تصدق للقضاء على حمى الضنك وغيرها من العدوى التي ينقلها البعوض.

ويقول ستيفن سينكينز، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة غلاسكو، “إننا نستخدم Wolbachia بالفعل للسيطرة على حمى الضنك، وهو فيروس ينتقل عن طريق البعوض. وتتميزMicrosporidia MB ببعض الخصائص المتشابهة، ما يجعلها فرصة جذابة لتطوير مناهج قابلة للمقارنة لمكافحة الملاريا”.

وحاليا، يظل هذا البحث في مراحله المبكرة، ولكن الفريق وجد أنه عندما قاموا بتحليل البعوض المأخوذ من الدراسات الميدانية في كينيا، لم يكن لدى الأنواع المستقطبة لـ Microsporidia MB طفيلي الملاريا.

ووجد الفريق أن بعض المناطق التي قاموا باختبارها، تحوي بالفعل 9% من البعوض مع الميكروب المخترق للملاريا.

ويأمل الباحثون إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان من الممكن زيادة كمية Microsporidia MB في تعداد البعوض – بهدف خفض معدلات الإصابة بالملاريا في نهاية المطاف.

ويقول جيريمي هيرين، من المركز الدولي لفسيولوجيا الحشرات وعلم الأحياء الدقيقة: “ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد كيفية استخدام Microsporidia MB بدقة لمكافحة الملاريا. وستبحث المرحلة التالية من الدراسة في ديناميكيات Microsporidia MB في تجمعات البعوض الكبيرة في المرافق. وستعطينا نتائج هذه الدراسات معلومات أساسية سيتم استخدامها لتحديد كيف يمكننا بعد ذلك نشر Microsporidia MB لمكافحة الملاريا”.

ونُشرت الدراسة في Nature Communications.

المصدر: ساينس ألرت