ليبيا – قال عضو مجلس النوب سعيد امغيب إن الشرفاء من أبناء الزنتان الذين يقدمون الشهداء والجرحى كل يوم دفاعاً عن العرض والأرض في قاعدة الوطية ومحيطها، يعلمون جيداً أن سقوط هذه القاعدة في أيدي الاتراك وعملائهم معناه دخول المليشيات لمدينتهم والتنكيل بهم وبأهلهم.

امغيب تابع في تدوينه له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الجتماعي”فيسبوك” بالمقابل نجد المجرم العميل أسامة اجويلي يجلب المرتزقة والإرهابيين أدوات المحتل التركي لاحتلال الوطن وتمكينه من رقاب أهلنا في مدينة الزنتان من اجل المال والسلطة ولو كلفه ذلك دماء كل شباب الزنتان”.

وأشار إلى أن “العميل اسامة اجويلي” يتحمل مسؤلية دماء كل ابناء الجيش بسبب جلبه للمرتزقة الأفارقة وكل دماء أبناء الزنتان الذين تعرضوا لقصف الطيران التركي في قاعدة عقبة بن نافع.