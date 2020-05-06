انخفاض الطلبيات الصناعية في ألمانيا إلى مستوى قياسي

انخفاض الطلبيات الصناعية في ألمانيا إلى مستوى قياسي

ألمانيا – أظهرت بيانات اليوم، أن الطلبيات على المنتجات الصناعية الألمانية تراجعت في مارس الماضي لأدنى مستوى منذ 1991، إذ قلص فيروس كورونا الطلب محليا وخارجيا على بضائع أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات انخفاضا بنسبة 15.6% في طلبيات السلع المصنعة في ألمانيا، وهو أسوأ بكثير من توقعات المحللين الذين أشاروا سابقا إلى 10%.

وتراجعت العقود المحلية بنسبة 14.8% وانخفضت الطلبيات من الخارج بنسبة 16.1% ، في ضربة كبيرة للاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات.

وحذرت وزارة الاقتصاد الألمانية من أن “ألبلاد تتأهب لأكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية”، إذ تسببت إجراءات العزل العام في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع، على الرغم من بدء تخفيف تدريجي للقيود.

وعزت وزارة الاقتصاد الانخفاض الكبير في الطلبيات إلى صدمة الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا والخطوات المتخذة لإبطاء انتشاره.

وقالت الوزارة في بيان: “من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشدة اعتبارا من مارس 2020 فصاعدا بسبب كورونا”.

المصدر: “رويترز”