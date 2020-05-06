ليبيا – إفتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أمس الثلاثاء رفقة رئيس اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا فتحية العريبي برج الأمل “البرج الثالث” في مركز بنغازي الطبي لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا إن وجدت.

وزارة الصحة الليبية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن البرج الثالث بسعة سريرية 250 سرير إيوائي و64 آسرة عناية فائقة ويضم خدمات طبية من غرف عمليات وغرف العناية الفائقة وأقسام إيوائية أيضا غرف أيواء للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

ومن جهتها،أوضحت العريبي أن البرج يعتبر مثالي جداً لإستقبال الحالات كونه يضم أبواب خاصه به ومعزول عن الأبراج وعن المستشفى أيضا باركين بمساحة كبيرة خاص بالسيارات.

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