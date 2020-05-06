ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأربعاء السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بالعاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد بالاضافة إلى تطورات الأوضاع العسكرية.

وأكد المشري أن من وصفهم بـ”قوات الجيش ” (مسلحي الوفاق) حققوا تحولات جذرية في سير المعركة ضد من وصفهم بـ”العصابات الإجرامية التي يقودها خليفة حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) وأن قواته باتت في حالة إنحسار كبير بالمنطقة الغربية بعد الخسائر التي لحقت به في أغلب مناطقها، وأن هذه العمليات مستمرة حتى يتم بسط سيادة الدولة في كامل التراب الليبي بحسب ذات المصدر .

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى الوضع الصحي في ليبيا وإيطاليا وسبل مكافحة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.