الصين – أعلن منتجع ديزني لاند شنغهاي يوم الأربعاء 6 مايو، أنه سيعيد فتح أبوابه أمام الجمهور بداية من 11 من مايو الجاري.

ووفقا لإعلان منتجع ديزني شنغهاي، ستنفذ الحديقة خلال المرحلة الأولى من التشغيل إجراءات وتدابير جديدة، حيث ستطلب من السائحين شراء التذاكر مسبقا وإجراء الحجوزات للدخول إلى الحديقة.

كما ستقوم بترتيب مسافات آمنة، وتعزيز عمليات التنظيف والتطهير وغيره.

ويعد منتجع ديزني شنغهاي أول منتجع ديزني لاند في العالم يتم إغلاقه بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث أعلن المنتجع في 24 يناير عن إغلاق أبوابه أمام الزائرين اعتبارا من 25 يناير، في إطار مساعيه لمنع تفشي الوباء والسيطرة عليه، ثم أغلقت منتجعات ديزني لاند الأخرى في العالم تباعا لنفس السبب.

ويذكر أنه حتى الآن، باستثناء ديزني شنغهاي، لا تزال حدائق ديزني الخمسة الأخرى حول العالم مغلقة.

المصدر: صحيفة “الشعب” أونلاين