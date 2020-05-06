ليبيا – أعتبر رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي مدحت سنجار أن تدخل تركيا عسكريًا في ليبيا وسوريا مغامرة غير محسوبة.

سنجار أعرب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TEN” المصرية أمس الثلاثاء عن رفضه التدخل العسكري في ليبيا وسوريا، مشددًا على أن حل هذه المشاكل يجب أن يكون بالشكل الدبلوماسي بعيدًا عن الصراعات.

وأكد أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوضوية وتخلق حروبًا فوضوية،قائلاً :” فنحن مع الوسائل السلمية التي تنمى العلاقات بين الدول وضد القوة والعسكريين والأساليب غير السياسية التي تتبع”.

وتابع أن الحكومة التركية تحاول تأجيج الحرب في سوريا ولا تعمل حتى من أجل استعمار هذه الأراضي،مشددًا على أن الحرب في سوريا لو طالت يجب أن يكون هناك حوار مع الأكراد والممثلين الشرعيين في سوريا وفي المنطقة.

وقال إنه في العام الثاني للحرب السورية قامت الحكومة التركية بدعم المنظمات الإسلامية بهدف إقامة حكومة من الإخوان المسلمين على أرض سوريا وساعدت هذه الحكومة الكثير من المنظمات على أرض سوريا وداعش جاءت من هذه المنظمات.

سنجار أوضح أن القوات الكردية أوقفت هذه المنظمات والإخوان وكان هذا جيدًا ومنذ ذلك الوقت يحاول أردوغان التحكم في مدن أخرى في سوريا وأن تكون له سلطة على الأراضي السورية.