ليبيا – تقدم رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أمس الثلاثاء ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كل من وصفهم بـ” المدعو فتحي باشاغا والمدعو فوزي غيث الزليطني” بشأن إخفاء موظف الديوان رضا قرقاب وإحتجازه قسرياً.

شكشك أكد في بلاغه للنائب العام الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن سبب إخفاء قرقاب من قبل بشاغا والزليتني هو إختصاصه بمراقبة حسابات وزارة الداخلية ومكلف بمراجعة ميزانية الطوارئ التي استحوذت داخلية باشاغا على أغلبها، مبيناً بأن هذا الاخفاء هدفه ثني هذا الموظف عن ممارسة مهامه الرقابية على داخلية الوفاق ومنعه من مراجعة معاملاتها وحساباتها المصرفية.

وطالب شكشك النائب العام بإتخاذ إجراءاته القانونية حيال باشاغا والزليتني ، داعيا إياه إلى إصدار تعليماته لإنهاء حالة الاحتجاز القسري وسرعة الإفراج عن عضو الديوان المحتجز وإرجاعه إلى اسرته وعمله.