ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للأجسام السياسية بالعودة إلى الحوار بأنها مجرد “مناورة سياسية” وفي وقت غير مناسب بالنسبة لهذه الحكومة، معتبراً أنها دعوة غير جدية كون السراج نفسه يعي حجم الانقسام الذي أصاب البرلمان وجعله عاجزًا عن تحقيق نصاب يمكنه من اتخاذ أي إجراء لا يكون عرضة للطعن فيه”.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري أمس الثلاثاء قال:” إن هذا الأمر جعل هذه الحكومة في حل من أي رقابة أو محاسبة وبالتالي لا أعتقد أن السراج سيسعى أو يسمح باكتمال نصاب البرلمان سواء في الشرق أو الغرب وذلك لأن مجلسي النواب والدولة سبق وأن اتفقا على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي أثناء محادثات تونس ولم يبق إلا آلية اختيار الأسماء فقط، فما الداعي الآن لإعادة هذا المقترح؟ “، حسب تساؤلاته.

وبخصوص تقارب السراج مع عقيلة صالح بهذا التصريح، أضاف كرموس: “الخلاف الظاهر بين عقيلة وحفتر ليس حقيقيا وإنما تبادل أدوار فقط، وصالح لا يمكن أن يخرج عن تعليمات حفتر أبدا وهذا ما يعلمه السراج أيضًا”.