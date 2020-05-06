ليبيا – نعى مجلس أعيان الزنتان في بياناً له أمس الثلاثاء كوكبة من أبناء المدينة الذين قتلوا أثناء صدهم الهجوم على قاعدة الوطية من قبل التحالف المليشياوي التركي وطائراته المسيّرة وفي مقدمة تلك الكوكبة الرائد أسامة امسيك.

مجلس أعيان الزنتان وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال:” اليوم ننعى كوكبة من أبناء الزنتان البررة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن قاعدة الوطية صامدون في وجه التحالف المليشياوي التركي وطائراته المسيّرة وفي مقدمة تلك الكوكبة الشهيد أسامة امسيك”.

وأضاف:” ليس سواءً من قدم روحه رخيصةً للذود عن تراب الوطن ومن جاهر بتحالفه مع الغزاة الأتراك ومن يدور في فلكهم من الذين باعوا ضمائرهم واستبدلوا التي هي أدني بالتي خير”.

وتابع المجلس:” إننا في مجلس أعيان الزنتان إذ نعزي أنفسنا وأهلنا وكافة شرفاء ليبيا في هذا المصاب إلا أننا نشعر بالفخر بأن الزنتان أنجبت مثل أولئك الأبطال الذين سطروا الفخار لأهلهم وبلادهم وبقدر ما سيذكرهم التاريخ بعزة وكبرياء سيسجل لمن تحالف مع قاتليهم بالخيانة والغدر وموالاة المستعمر العثماني رحم الله شهداءنا أسامة امسيك ،أيمن انقاجي ،محمد عبد الكريم احداش”.