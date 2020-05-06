العراق – كشف مصدر أمني عراقي، أن الصواريخ التي سقطت في محيط مطار بغداد فجر اليوم، كانت تستهدف المطار العسكري الذي يضم مستشارين من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المصدر، دون أن تذكر هويته، أن “أغلب الهجمات على مطار بغداد تستهدف المطار العسكري (بجانب مطار بغداد) الذي يضم مستشارين عسكريين من التحالف الدولي، وأن استهداف اليوم من ضمنها”.

وأعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن 3 صواريخ من نوع “كاتيوشا” سقطت في محيط مطار بغداد، دون أن تخلف ضحايا.

وسبق أن استُهدفت مواقع عسكرية في العراق تابعة للتحالف الدولي بهجمات مماثلة.

المصدر: سبوتنيك