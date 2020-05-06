مصر – أدى المئات صلاة الجنازة على جثمان الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي ، وذلك أمام منزله في العجوزة بالجيزة ، وذلك قبل تشييع الجنازة ونقل جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في البساتين ..

وشارك في الصلاة عدد كبير من مشايخ نقابة قراء القرآن الكريم ، وأقارب الشيخ وجيرانه ،

وكان الشيخ محمد محمود الطبلاوى ، قد ولد فى 14 نوفمبر من عام 1934م ، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته ، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم ، واعتنى والده بذلك ، وكان يشرف عليه فى “الكتّاب” ،

مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون “تعريفة” لمحفظهم ، ولكن والده كان يدفع “قرش صاغ” لزيادة الاهتمام به ،

مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات ، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا ، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره ..

سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوى ، إلى عدد كبير من دول العالم ، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم ،

وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم ..

ونعت شبكة القران الكريم ، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية أمس الثلاثاء ،

بسرد سيرته القرانية ، ورحلته المهنية ، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر ، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى اسماعيل ..