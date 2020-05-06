ميركل: الدوري الألماني يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو

ميركل: الدوري الألماني يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو

ألمانيا – اكد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء، إن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم “البوندسليغا” يمكن استئنافه في النصف الثاني من مايو الجاري.

وجاء هذا الإعلان ضمن إجراءات ألمانيا لتخفيف العزل العام المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تقام جميع المباريات بدون جماهير، وستحدد رابطة دوري المحترفين مواعيد استئناف مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس الماضي بسبب الجائحة. ومن المتوقع أن تعلن رابطة الدوري غدا الخميس المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وعقد مسؤولون من 16 ولاية اجتماعا عبر الهاتف مع ميركل اليوم لمناقشة تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد.

وستعقد الرابطة أيضا اجتماعا يضم 36 ناديا يمثلون الدرجتين الأولى والثانية غدا الخميس يليه عقد مؤتمر صحفي.

وسيصبح الدوري الألماني أول مسابقة في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا يتم استئنافها عقب الجائحة التي أدت لتوقف كرة القدم حول العالم.

المصدر: رويترز