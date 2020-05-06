الولايات المتحدة – أبدى كل من الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل، لاعبا نادي يوتا جاز المشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، استعدادهما لطي صفحة الضغينة التي أثارها بينهما فيروس كورونا المستجد.

وكان غوبير أول لاعب في الـ NBA تثبت إصابته بـ”كوفيد-19″، ما دفع رابطة الدوري إلى تعليق الموسم بدءا من 11 مارس، وبعد الإعلان عن إصابة الفرنسي، تم تأكيد إصابة ميتشل بالفيروس أيضا.

وتعرض غوبير لانتقادات واسعة على خلفية استخفافه، قبل أيام من ثبوت إصابته، بالفيروس الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه في العالم حتى الآن عتبة 250 ألف وفاة.

وتقدم الفرنسي في وقت لاحق من مارس باعتذار عن تصرفاته، بينما أكد ميتشل أنه احتاج إلى وقت لتهدئة غضبه مما قام به زميله.

ولم يتضح بشكل علمي ما إذا كان ميتشل قد التقط العدوى من غوبير، لكن المرجح أن يكون هو مصدر انتقال الفيروس إليه.

وبعد نحو أسبوعين من كشف الفرنسي أنه تحدث إلى زميله للمرة الأولى منذ إصابة كل منهما، أكد دينيس ليندسي، نائب الرئيس التنفيذي لنادي يوتا جاز أن اللاعبين طويا صفحة الخلاف بينهما.

وقال للصحافيين عبر الاتصال بالفيديو الثلاثاء: “هما مستعدان لوضع هذا الأمر خلفهما، المضي قدما، والتصرف باحترافية”.

وتابع: “نحن نتطلع إلى المضي قدما، لقد قالا إن كلا منهما تصالح مع الآخر (…) سيتحدث كل منهما عن نفسه من الآن وصاعدا، لكن على المستوى الأساسي، هما يدركان حاجة كل منهما إلى الآخر لمساعدة فريقهما في الدوري”.

المصدر: “أ ف ب”