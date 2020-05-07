“أرامكو” على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولار مع قرابة 10 بنوك

“أرامكو” على وشك إتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولار مع قرابة 10 بنوك

السعودية – اكدت 3 مصادر إن “أرامكو” السعودية على وشك اتمام قرض بقيمة 10 مليارات دولار مع مجموعة من حوالي 10 بنوك في إطار سعي عملاق النفط السعودي إلى سيولة مالية وسط انهيار في أسعار الخام.

وكانت مصادر أبلغت “رويترز” الشهر الماضي بأن أرامكو تجمع القرض لدعم استحواذها على حصة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وهي صفقة قيمتها 70 مليار دولار تقريبا.

وصرح مصدر آخر بأنه في حين أن القرض سيدعم في الغالب الاستحواذ على “سابك”، إلا أن أرامكو قد تستخدم الأموال أيضا لأغراض أخرى، بما في ذلك دفع توزيعات الأرباح.

وأفادت المصادر الثلاثة بأن حوالي عشرة بنوك وافقت على تقديم التمويل، وأن “بنك إتش أس بي سي” ومجموعة “سوميتومو ميتسوي” المصرفية اليابانية يقدمان أكبر التعهدات بحوالي 1.5 مليار دولار لكل منهما.

وأضافت المصادر أن القرض تم الاتفاق بشأنه لكنه لم يوضع بعد في صورته النهائية.

وأرامكو هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والأكثر ربحية، لكن خطط جمع الأموال تتزامن مع اضطرابات تاريخية في سوق النفط العالمية.

وتعهدت الشركة بإتمام صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في “سابك” وقيمتها 69.1 مليار دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام.

المصدر: رويترز