البرازيل – سجلت البرازيل الأربعاء 615 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8536.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو‭ ‬دو ريغو باروس، بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المكتب في بيان أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضاف البيان أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.

ويثير الإعلان مزيدا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس.

المصدر: وكالات