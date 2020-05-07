ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء احتياجات المنطقة الجنوبية خلال اجتماع عقده في مكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن الشاطيء الدكتور الهادي الصغير.

الثني ناقش مع النائب وفقا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة عدداً من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية و صيانة المرافق الصحية ببلدية القرضة الشاطيء.

كما بحث الاجتماع تجهيز بعض العيادات والمستشفى القروي القرضة وتطرق إلى مشكلة الباحثين عن العمل في المنطقة الجنوبية حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لحل هذه المشكلة وتوفير فرص العمل لشباب المنطقة الجنوبية كافة.