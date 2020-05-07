ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء اجتماعا موسعا لبحث إمكانية ربط بلديات (المرج – المليطانية – الابيار) بمنظومة النهر الصناعي.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عضو مجلس النواب عن بلدية المرج عبد المنعم بوحسن ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي إضافة إلى رؤساء المجالس التسييرية للبلديات الثلاث.

وعرض رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية رؤية المؤسسة في مشروع نقل مياه النهر الصناعي الصناعي إلى بلديات (المرج – المليطانية – الابيار).

ووافق رئيس الحكومة على تكليف شركة للشروع في أعمال التصاميم والرفع المساحي إيذانا بالبدء في تنفيذ المشروع.

يٌشار إلى أن هذا المشروع بطول 15 كيلو متر ومن المفترض أن يقوم بتوفير 40000 لتر مكعب من المياه يوميا.