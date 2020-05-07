ليبيا – تقدم حزب تونسي بطلب إلى البرلمان لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول فحوى تحركاته الخفية واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة من تركيا وتنظيم الإخوان في ليبيا والتي تعتبر مخالفة للأعراف الدبلوماسية للدولة التونسية.

الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى قال في بياناً نقله موقع “العربية.نت” أمس الأربعاء إن الحزب راسل البرلمان وطلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب البرلمان المقرر اليوم الخميس للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.

وأضاف الحزب أن ذلك يأتي إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي قام بها الغنوشي خلال الأيام الماضية وإخفائها عن النواب وعن الرأي العام.