ليبيا – هنأ عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد القات المسلحة الليبية وقائدها العام على الإنتصارات التي تم تحقيقها في قاعدة عقبة بن نافع الجوية “الوطية” والتي كانت بمثابة صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الزغيد قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “المنتدى” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن المشير حفتر يمثل عمر المختار بقوته و دعم المواطنين له لذلك سيتمكن من محاربة الإرهاب ودواعش المال.

وثمّن موقف أهالي ترهونة الذين لم يخذلون الجيش بل وقفوا إلى جانبه ولم ينسحبوا، مشيراً إلى أن أردوغان لا يحارب من أجل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بل من أجل مال الليبين.

وإعتبر أن إغلاق الموانئ النفطية قرار تم اتخاذه بالتوقيت المناسب لأنه بدأ يصدر للسراج و للمليشيات، لافتاً إلى أن الرؤيا أصبحت واضحة لدى الشعب بأن المشير حفتر هو المنقذ من هذا المشهد السياسي المظلم.

كما استطرد حديثه:”السراج من البداية كان يرفض الهدنة والمشير و القيادة العامة و رئيس مجلس النواب كلهم وافقوا على الهدنة لأننا مع المجتمع الدولي حتى نشعر أن جيشنا منظم و ينفذ تعليمات المجتمع الدولي، كان السراح رفض هذه الهدنة بالتالي لاقى مصير الشباب وقود الحرب، ندعوا أهلنا في الغرب و الشباب إلى ضرورة أن يفهموا اولادهم أن المعركة ليست من أجل الشباب وعائلاتهم و لا البلاد”.

وأضاف :” هم يريدون نقل العاصمة لمصراته بدعم تركي و قطري لأنهم يتحكمون بموقع إستراتيجي يقارب لقاعدة الجفرة وسط مصراته هناك صواريخ بعيدة المدى حديثة الهدف منها ضرب قاعدة الجفرة و ارجوا أخذ الحيطة و الحذر منها، لومي على القوات المسلحة وأخبرتهم بذلك قلت عندما تشعرون من خلال إستطلاعاتكم أن هناك سفن من تركيا تحمل الطائرات والصواريخ و المدفعيات لماذا لا يتم ضربها في البحر عند المياه الإقليمية لتكون رسالة لأردوغان في ظل فشل بعثة الامم المتحدة”.

أما بشأن دور مجلس النواب لفت إلى أن البرلمان وقف ضد الإخوان ولم يفكر في لحظة من اللحظات بأن لا يدعم الجيش، مشيراً إلى أنه بعد المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب وخطاب المشير حفتر الاخوان خلقوا من خلال منصات التواصل الاجتماعي مشكلة بين رئيس مجلس النواب والقائد العام مع العلم أن مجلس النواب داعم و بقوة للجيش ولن يسمح لأحد بتهميشه أو الغاءه.

ونفى أن يكون هناك أي مشاكل أو خلاف بين المستشار عقيلة صالح و القائد العام للجيش فكل منهم يكمل الآخر ومجلس النواب والقيادة العامة جسم واحد في خندق واحد، معتبراً أن مبادرة المستشار صالح لها عام ونصف فهي نتاج حوار لجنتي مجلس الدولة و مجلس النواب لكنه استحدث بها أمر واحد أن منصب وزير الدفاع تختاره القيادة العامة.

وأكد على أن هناك أكثر من 80 نائب يقفون مع الجيش أي أن البرلمان مازال داعم له ولا يمكن أن يتخلى عنه في يوم من الأيام وعندما يتم تشكيل الحكومة البرلمان من سيمنحها الثقة.