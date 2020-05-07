الصين – كشفت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس، أن صادرات الصين سجلت ارتفاعا غير متوقع في أبريل الماضي بنسبة 3.5%، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي مع انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت إدارة الجمارك الصينية، إن الواردات تراجعت بنسبة 14.2% عن ما كانت عليه قبل عام، مسجلة بذلك انخفاضا حادا عن مستواها الشهر الماضي.

وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين، الذين توقعوا تراجع الصادرات بنسبة 11%، أما الواردات فبنسبة 10%.

وقال لويس كويجس من مجموعة “أوكسفورد إيكونوميكس” إن “شحنات أبريل قد تكون تعززت من قيام المصدرين بالتعويض عن النقص في الربع الأول من العام بسبب الصعوبات التي واجهها العرض”.

وتراجعت صادرات الصين خلال شهري يناير وفبراير من 2020، ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، بنسبة 17.2%.

لكن على الرغم من الارتفاع هذه المرة، لا يتوقع كويجس استمرار هذا المسار، بينما تواجه اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين ركودا. وقال إن تراجعا جديدا في الصادرات على الأمد القصير “حتمي”.

المصدر: “أ ف ب”