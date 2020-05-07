“الفيفا” يحقق في ادعاء “احتيال” في صفقة انتقال فرنانديز إلى يونايتد

“الفيفا” يحقق في ادعاء “احتيال” في صفقة انتقال فرنانديز إلى يونايتد

سويسرا – اكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إنه يحقق في صفقة انتقال برونو فرنانديز من سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد بعدما تقدم فريقه السابق سامبدوريا بشكوى.

وأوضح “الفيفا” في بيان لوسائل إعلام بريطانية: “نؤكد أن سامبدوريا الإيطالي تقدم بشكوى في الثالث من أبريل ضد سبورتنغ البرتغالي متعلقة بالالتزامات المالية من جراء انتقال… فرنانديز”.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية، إن سامبدوريا الإيطالي وضع شرطا جزائيا بالحصول على 10 % من أرباح بيع اللاعب عندما انضم إلى سبورتنغ في 2017.

لكن النادي البرتغالي قال إن الشرط الجزائي أصبح لاغيا بعدما وقع اللاعب على عقد جديد في يونيو 2018 وفسخ العقد الأصلي.

وانضم لاعب الوسط البالغ 25 عاما إلى يونايتد في يناير مقابل 55 مليون يورو (59.39 مليون دولار) وأحرز 3 أهداف وصنع 4 في 9 مباريات مع الفريق الإنجليزي.

وكان فرنانديز واحدا من اللاعبين الذي فسخوا عقودهم مع سبورتنغ عندما هاجم 50 شخصا من جماهير الفريق اللاعبين والمدربين في مقر تدريبات النادي في 2018. وقرر فرنانديز بعد ذلك البقاء مع الفريق البرتغالي.

المصدر: “رويترز”