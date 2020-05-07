ليبيا – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأربعاء عن القلق الشديد إزاء استخدام المرتزقة في الصراع الحالي بليبيا.

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس تحدث عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك بشأن موقف غوتيريش من تقرير معروض على مجلس الأمن الدولي والذي يتحدث عن دور المرتزقة الأجانب في إذكاء الصراع الدائر بين مسلحي حكومة الوفاق والقوات المسلحة الليبية قال:”نحن قلقون بشدة من تواجد المرتزقة في ليبيا، وغوتيريس تحدث مرارا عن ذلك علانية”، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف أن ليبيا لا تحتاج إلى مرتزقة بل إلى مصالحة تقود نحو تسوية سياسية للأزمة

وحول تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه في الثاني من مارس الماضي، قال دوجاريك إن عملية ترشيح اسم لهذا المنصب مستمرة وستيفاني ويليامز تقوم بعملها لحين إعلان مبعوث جديد لهذا البلد