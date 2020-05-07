ليبيا – أعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أمس الأربعاء تفاصيل الهجوم الفاشل لميليشيات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع الجوية.

المسماري قال في مؤتمر صحفي وفقاً لوكالة “إرم نيوز” إن قوات الجيش دحرت أكبر تجمع لأرتال المليشيات والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في هجومهم على القاعدة العسكرية.

وأشار إلى أن الجيش فقد 8 عناصر في هذه المعركة وكبّد المهاجمين مئات القتلى والجرحى وأسر العشرات بينهم شخصيات متطرفة ليبيين وأجانب فيما جرى تدمير العديد من الآليات المسلحة والمدرعة التابعة للمليشيات.

وعن أسباب نجاح عملية صد الهجوم أوضح ، أن الجيش كان يرصد تحركات قادة المليشيات منذ حوالي شهرين بالإضافة إلى عمليات التحشييد والتجهيز للهجوم وهو ما ساعد القوات لتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأفراد.

كما أشار إلى أنه بعد فشل الهجوم نفذ الجيش ضربات محكمة وقوية بغارات الطيران على مبنى الكلية الجوية في مصراته وبالمدفعية في محاور طرابلس.

وقال، إن عدداً من المقاتلين الأتراك أصيب في الأحداث الأخيرة وعن التطوارت الميدانية نوّه أن هناك مفاجآت وتفاصيل جديدة ستطرأ على العمليات العسكرية وستكون مؤثرة وحاسمة في عملية نهاية سيطرة المليشيات على طرابلس.