ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الوضع الاقتصادي في البلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات الأسر النازحة وسبل معالجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في السوق الموازي بالإضافة إلى سير عمل هيئة الرقابة الإدارية والسبل الكفيلة بمساعدتها في أداء مهامها الرقابية على أكمل وجه.

‫وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا وتسخير كل الإمكانيات المطلوبة بشأن ذلك بالإضافة إلى متطلبات دفاع وداخلية الوفاق.