المغرب – بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 5408 حالات بعد تسجيل 189 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 179 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات الوفاة 183 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم.

وأشار إلى أن النسبة المئوية للتعافي واصلت ارتفاعها، لتبلغ 37.3%، فيما يقدر المعدل العالمي بـ34%.

وأكد اليوبي أنه لم يطرأ تغيير على التوزيع الجغرافي للمرض في البلاد، حيث ما زالت جهة الدار البيضاء-سطات تسجل أكبر نسبة من الإصابات بما يقارب 26% من العدد الإجمالي، تليها جهة مراكش-آسفي بنسبة تقارب 21%، ثم جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، ثم جهة درعة-تافيلالت.

وأشار إلى استمرار النزول التدريجي للمعدل اليومي للوفيات جراء الفيروس منذ أواخر أبريل الماضي، ليصل حتى اليوم إلى 3.4% بالمائة، علما أن المعدل العالمي في حدود 7%.

يذكر ن السلطات المغربية قد مددت سريان حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا، حتى 20 مايو.

وتأتي المملكة الثالثة بين الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالمرض، بعد جمهورية جنوب إفريقيا ومصر.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء