ليبيا – قال الخبير العسكري الليبي العقيد علي سالم بن منصور إن قوات الاحتلال التركي انتهكت الهدنة الأممية في البلاد وعززت من وجودها في القواعد الليبية المحتلة وتحديداً قاعدة معيتيقة بطرابلس والكلية الجوية بمصراتة.

بن منصور أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن هذا الدعم تم عن طريق جسور جوية من قاعدة غازي عنتاب التركية إلى المدن الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإرهابية.

ولفت إلى أن بعض الأطراف الدولية حاولت إيقاع الجيش في فخ الاعتراف بالتدخل التركي من خلال المحادثات لكن الجيش تيقظ لهذا مبكراً ووضع انسحاب الأتراك في مقدمة شروط القبول بأي تسوية عسكرية.

وحول تقييمه للوضع العسكري أكد بن منصور أن الجيش الليبي ما زال يمتلك زمام المبادرة المعلوماتية والعملياتية.

وأشار الخبير العسكري الليبي إلى أن وضع المرتزقة السوريين في طرابلس محرج جداً خصوصاً بعد تحرير المداخل والأجزاء الأولى من حي أبوسليم بقلب العاصمة.

كما شدد على أنه يجب أن يطور الجيش عملياته لتضييق الخناق على مدينة مصراتة قاعدة الأتراك الرئيسية في شمال أفريقيا ليسهل عملياته وتقدماته في المحاور المختلفة.

ونوّه بن منصور بأن التقدم إلى مصراتة من محور الدوفان شمال غربي مدينة بني وليد سيجعل المليشيات المتمركزة في القربولي منقسمة إلى قسمين قسم سيتراجع للدفاع عن مصراتة وزليتن وجزء سيبقى لضمان الحفاظ على مراصد المليشيات.