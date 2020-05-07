فيينا – دفعت تخمة المعروض العالمية، إلى بقاء أسعار النفط الخام دون 30 دولارا للبرميل بالنسبة إلى خام برنت، بعد يومين من تجاوزها حاجز 31 دولارا، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وحصلت أسعار النفط الخام على دفعة مطلع مايو/ أيار الجاري، بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج من جانب تحالف “أوبك +”، وبدء اقتصادات صناعية فتح أسواقها، رغم بقاء مخاطر تفشي فيروس كورونا قائمة.

وبحلول الساعة (10:01 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.27 بالمئة أو 0.06 سنتات، إلى 29.80 دولارا للبرميل.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.50 بالمئة أو 12 سنتا، إلى 24.12 دولارا للبرميل.

وتشكل تخمة المعروض وفائض المخزونات العالمية، أحد أبرز التحديات التي تكبح جماح عودة سعر البرميل للصعود فوق 50 دولارا للبرميل، إلى جانب تحدي القيود الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس.

الأناضول